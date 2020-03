“Persone naturali e strafottenti”: a Pitigliano lo spettacolo con Marisa Laurito

PITIGLIANO – Prosegue la stagione teatrale del Comune di Pitigliano, firmata “Caffeina”, con lo spettacolo “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi, in programma sabato 7 marzo, alle 21, al Teatro Salvini. In scena Marisa Laurito con Giovanni Anzaldo, Filippo Gili e Federico Lima Roque, per la regia di Giancarlo Nicoletti.

“Persone naturali e strafottenti” è il testo più “scandaloso” e fra quelli di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, rappresentato per la prima volta nel 1973, un testo crudo, poetico e visionario, fra Il grottesco, il cinico e il surreale, di grandissima attualità.

Un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria.

E ancora, Fred e Byron che sono alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente omosessuale che vuole vivere una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite.

Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali.

La prevendita dei singoli biglietti sarà effettuata la settimana antecedente allo spettacolo telefonando al 350-0382685 il lunedì e dal mercoledì al sabato nei seguenti orari: 10-13 e 17:30-19:30. Il biglietto potrà inoltre essere acquistato il giorno prima dello spettacolo al teatro Salvini nei seguenti orari: dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 17 e 30.