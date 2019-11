“Perdita del centro della vita dell’uomo attuale”: lo storico Pietro Bocelli ospite a Unitre

GROSSETO – Applaudito protagonista in svariate passate circostanze, Pietro Bocelli torna ancora una volta in qualità di conferenziere in Unitre, dove ha brillantemente tenuto, per anni, la cattedra di Storia dei Paesi eminenti dell’Asia. Il ritorno a casa dell’illustre studioso della storia e delle popolazioni asiatiche è in programma giovedì 28 novembre alle 18 nell’Aula Magna dell’Unitre Grosseto in via Garibaldi.

Organizzato dal presidente Giuseppina Scotti, l’incontro speciale con Pietro Bocelli è incentrato su un tema di grande attualità: “Perdita del centro della vita dell’uomo attuale”.

Docenti e associati sono invitati ad intervenire.