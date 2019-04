Percorsi su due ruote alla scoperta del buon cibo: in città arriva il libro “Italia in bici con gusto”

GROSSETO – Un libro che parla di percorsi in bicicletta ma anche di straordinarie scoperte gastronomiche. Sono quelle raccontate da Enrico Caracciolo nel libro “Italia in bici con gusto” (ed. Viatoribus e Ediciclo) che sarà presentato giovedì 18 aprile, alle 18.30, alla Libreria QB Viaggi di Carta di piazza Pacciardi a Grosseto. Insieme all’autore ne parlerà Angelo Fedi di Fiab Grosseto Ciclabile.

Trentadue itinerari, dalle Alpi alla Sicilia, per scoprire l’Italia e i suoi sapori. Una guida con preziosi e utili consigli per pedalare in libertà seguendo l’ispirazione e il gusto, alla scoperta di produttori e prodotti, ricette e sapori, di un Paese unico al mondo.

“Visitiamo i luoghi, conosciamo le persone e raccontiamo con sincerità solo ciò che sperimentiamo. Non facciamo classifiche – spiegano dalla casa editrice Viatoribus – e non accettiamo nulla in cambio di recensioni: scriviamo solo ciò che pensiamo. Ecco perché le nostre guide sono affidabili come i preziosi consigli di un amico che vive sul posto. Questa guida è un contenitore di idee, preziosi e utili consigli, su dove andare a pedalare in libertà seguendo l’ispirazione e il gusto di un paese unico al mondo che custodisce e protegge valori importanti legati a produttori e prodotti, ricette e sapori fortemente radicati in un territorio estremamente vario che va dalla Sicilia alle Alpi, respirando il Mediterraneo”.

Le guide di Viatoribus sono dedicate a microrealtà territoriali, comprensori turistici e piccole città d’arte e cultura. Sono guide che vanno alla ricerca del Genius loci: l’essenza storica, culturale, materiale e umana che rende unico tra tanti il luogo che si sta visitando. Raccontano il territorio attraverso storie, esperienze, pezzi di vita che costituiscono l’anima e il cuore dei luoghi. A Viatoribus piace incontrare e ascoltare le persone, dare voce ai consigli di chi conosce segreti e bellezze di un territorio, descriverlo come se lo raccontassimo a un amico, presentarlo come un’opportunità da vivere.