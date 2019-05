“Perché le donne intelligenti sono stupide in amore?”: la presentazione del libro

GROSSETO – Sabato 11 Maggio, alle 18, la Libreria delle Ragazze presenta ‘Il sesso magico – Perché le donne intelligenti sono stupide in amore?’.

“Siamo capaci di crescere figli da sole, governare una nazione, guadagnare milioni con la nostra arte, ma se l’uomo di cui siamo innamorate ci tradisce o ci trascura ci chiudiamo in camera al buio, con le coperte sulla testa a piangere su noi stesse”.

E’ l’incipit del romanzo, alla cui Paola protagonista, Paola Tavella, autrice del libro, ha prestato le sue forme sontuose e la testa piena di ricci, l’amore per gli uomini e il carattere allegro. “La Paola del romanzo è sfacciata e linguacciuta” aggiunge la scrittrice. Il risultato è un picaresco e divertente memoir immaginario pieno di colpi di scena, in cui ha raccolto, mescolato e frullato le storie sue e quelle delle amiche, per raccontare la contraddizione che vive in ognuna di noi donne emancipate e ci rende “quasi pazze” per ogni difficoltà sentimentale.

La spalla della protagonista è il maestro di meditazione e kundalini yoga dell’autrice, testimonial del punto di vista maschile. Che la rimprovera: sei una donna forte e autonoma, perché quando si tratta di sentimenti diventi una bambina indifesa in preda alle emozioni? Sì, perché la Paola del romanzo l’ha fatta grossa: vent’anni dopo una felice giovinezza, due figli e un paio di divorzi, ha ripreso l’antica relazione con il più falso, egoista e traditore dei suoi ex, che risponde al nome barbarico di Brenno.

Ma attraverso questa prova Paola capirà che soffrire di meno è possibile. E se restasse soltanto, come unica forma onesta di amore, il sesso magico?

Paola Tavella, genovese, ha due figli maschi e vive a Roma con un bassotto. Giornalista, attivista femminista e insegnante di kundalini yoga, ha lavorato a Il Manifesto e Noi donne, oggi collabora con Io Donna e Huffington Post. È stata la prima portavoce del ministero delle Pari Opportunità. Tra i suoi libri, Madri selvagge. Contro la tecnorapina del corpo femminile, scritto con Alessandra Di Pietro. Attualmente cura la comunicazione di D.i.Re:, la Rete nazionale dei centri antiviolenza.

Ne parlerà con l’autrice Donatella Borghesi.