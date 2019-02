Per San Valentino il centro antiviolenza “È vita” incontra i cittadini

GROSSETO – Si chiama “È vita” il Centro antiviolenza dell’associazione Humanitas che organizzerà una giornata informativa il 14 febbraio prossimo presso l’Aurelia Antica.

«Durante l’evento – afferma la referente Michela Paganucci – dalle 15 del pomeriggio verranno distribuiti depliant informativi e si terrà un’iniziativa chiamata ‘Un cuore per me’ per sensibilizzare contro violenza e sopraffazione riflettendo sul tema del darsi un valore, essere amorevoli verso noi stessi nell’andare incontro agli altri con rispetto, senza mai perdere il valore della gentilezza in un’ottica di prevenzione ancor prima che d’intervento sulle situazioni emergenti».

«Verranno distribuiti dei gadget e chi vorrà potrà estrarre da un apposito barattolo un pensiero positivo e d’amore per se stesso e lasciare in dono un proprio pensiero. I volontari del centro saranno a disposizione per far conoscere le iniziative e rispondere ad eventuali domande o richieste. Il numero antiviolenza è 346.2520202»