Per San Valentino alla libreria QB si va dai “giardinieri” alla “storia delle verdure”

GROSSETO – Si chiama “Verdure in viaggio” ed è la proposta curiosa per San Valentino della libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi, 1 (ex piazza della Palma) a Grosseto. Domani, giovedì 14 febbraio alle 18.00, si partirà da due libri “La confraternita dei giardinieri” di Andrea Wulf e “La favolosa storia delle verdure” di Éveline Bloch-Dano per raccontare la lunga strada dal “nuovo mondo” alle nostre tavole di peperoncini, pomodori e patate. Tre presentazioni a cura di Luca Deravignone, Fabiano Busdraghi e Francesco Manciocco guideranno i “viaggiatori” tra storia, evoluzione e curiosità di queste verdure per noi “quotidiane” ma che fino a pochissimo tempo fa erano considerate misteriose o addirittura mortali.

Il libro di Wulf unisce le esperienze di alcuni personaggi inglesi – agricoltori, botanici, giardinieri, mercanti – che animarono una vera e propria “rivoluzione botanica”. A metà tra il saggio e il romanzo storico, “La confraternita dei giardinieri” ripercorre l’avventura di coloro che riuscirono a plasmare con le proprie mani il “capolavoro della natura” e a penetrarne i segreti. “La favolosa storia delle verdure” ci racconta che quando si mangia la verdura è la storia del mondo che si inghiotte, in un unico ortaggio si incontrano la grande storia e la storia dei ricordi di ognuno di noi. Le conquiste, la via delle spezie, l’apertura di passaggi marittimi, il commercio tra gli Imperi, l’economia, la diplomazia e la politica mescolati a storie di madri e padri, di nonne e nonni, cucine e dispense piene di sapori.