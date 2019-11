Per le “Domeniche a teatro” in scena “Qamar e Budur”: appuntamento alla Fonderia Leopolda

FOLLONICA – Una storia d’amore per tutte le età: “Qamar e Budur” è lo spettacolo che la compagnia Arts & Crafts di Grosseto rappresenterà domenica 1 dicembre alle 16.30 al teatro Fonderia Leopolda.

Uno spettacolo poetico e contemporaneo dalle forti suggestioni visual, contaminato di linguaggi musicali, di corpi in movimento, poesia classica, ruvidezza e popolarità della commedia dell’arte, una storia che parla di incontro tra culture; l’opera da cui si attinge è “Le mille e una notte”, punta di diamante della cultura popolare islamica nell’immaginario occidentale, scrigno di archetipi universali che appartengono all’intero genere umano.

Un giovane principe persiano, Qamar e una principessa cinese, Budur, ricevono come imposizione istituzionale dalle loro rispettive famiglie l’obbligo di sposarsi; si ribellano, ma vengono gettati in prigione. Due strani genietti si incontrano in queste drammatiche circostanze e sotto le direttive di una terribile maga diventano due straordinari “maestri invisibili” che guidano i due giovani nel loro bruciante viaggio di iniziazione all’amore e alla vita.

Qamar e Budur è una storia d’amore, di distacchi generazionali, di diversità culturali, di viaggi e naufragi, di magia e di ricongiunzioni; ma è anche il pretesto per parlare di queste stesse tematiche ai giorni nostri: il sogno infranto, la distanza, la sfida alla morte e all’amore con un incoraggiante finale trionfo della vita.

Un gruppo di artisti eterogeneo, con attori e danzatrici di diverse nazionalità, personaggi reali e personaggi magici, tutti insieme a raccontare ognuno la propria storia all’interno delle vicende dei due innamorati.

Colonne sonore etniche, oniriche, senza luogo e senza tempo, ma anche classiche come l’immancabile capolavoro di Korsakov “Sherazade”.

Testi e regia sono di Irene Paoletti, anche interprete dello spettacolo assieme a Elisa Bartoli, Lorenzo Robino, Maciré Sylla, Valeria Petri. Qamar e Budur della Compagnia Arts & Crafts ha avuto il sostegno del Mibac, della Regione Toscana e del Teatro Popolare d’Arte.

Ingresso 5 euro, vendita biglietti presso la Proloco di Follonica dal sabato precedente. La cassa del Teatro apre domenica alle 15.30.

I prossimi appuntamenti: 15 dicembre con Il nido e il 26 gennaio con L’ultima cena