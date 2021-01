Per la “Giornata della memoria” letture sulla Shoah nella pagina Facebook della biblioteca

MASSA MARITTIMA – In occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto, la Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima ha organizzato l’iniziativa “Voci nel vento. Letture per non dimenticare”.

L’evento, a cura dell’associazione Liber Pater, consiste nella pubblicazione di un video con letture sulla Shoah nella pagina Facebook della biblioteca (https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleGaetanoBadii), Il video sarà replicato ogni due ore per tutta la giornata di mercoledì 27 gennaio ad iniziare dalle ore 9.