Per la “Giornata degli Etruschi” laboratori e spettacoli per grandi e piccini al Museo

GROSSETO – Al Museo archeologico e d’arte della Maremma va in scena la “Giornata degli Etruschi”, promossa e sostenuta dal Consiglio Regionale della Toscana in collaborazione con il Comune di Grosseto. L’iniziativa, in programma sabato 7 settembre, è pensata per ricordare il conferimento a Cosimo dei Medici del titolo di primo “Magnus Dux Etruriae” nel 1569.

Per l’occasione, nelle sale di piazza Baccarini, è previsto un pomeriggio di Archeologia sperimentale. Dalle 16 alle 19.30 laboratorio di tessitura con Giulia Ciuoli destinato agli adulti e ai bambini. Nella prima parte del laboratorio verrà effettuata una dimostrazione della tessitura etrusca tramite l’uso di un telaio verticale di piccole dimensioni. Seguirà il laboratorio di tessitura in cui si potrà utilizzare i telai a ‘pettine liccio’, il cui meccanismo rimanda al telaio verticale etrusco, con i filati di lana tinti con erbe spontanee. Alla fine del laboratorio il tessuto realizzato rimarrà ai partecipanti. A seguire, è in calendario una performance a cura di Synaulia: suoni, musiche e danze dell’antichità che presentano il concerto-spettacolo “Memorie Etrusche”, quadri teatrali dedicati agli Etruschi, con musiche, danze, recitazioni, cerimonie e processioni. Si assisterà a perfomance con le tibiae, i sublu, i plagiaulos e i flauti di pan, la cetra e la lyra, le diverse trombe, danze con il tympanum, i cymbalum e le rinomate danzatrici di crotala etrusche.

L’ingresso è gratuito. Informazioni e prenotazioni: tel. 0564/488752.

Info: sulla pagina facebook del Museo e sul sito della Regione Toscana.