Per il Giorno della memoria il duo Pasquini-Canalicchio in concerto

GROSSETO – Il 2021 di A.Gi.Mus. Grosseto si apre con un concerto dedicato alla Giornata della Memoria. Per la rassegna “Giovani in Musica”, il duo Pasquini- Canalicchio propone un programma pensato in occasione del 76esimo anniversario della scoperta da parte delle truppe sovietiche del campo di concentramento di Auschwitz, un concerto che celebra l’opera di alcuni compositori vittime della persecuzione antisemita.

Da mercoledì 27 gennaio potrete ascoltare l’esibizione sul canale YouTube di Agimus Grosseto.

Nel programma troviamo il cecoslovacco Erwin Schulhoff, compositore e pianista, il cui stile prende vita in una sorta di miscellanea di stilemi classici uniti allo spirito più avanguardistico del jazz. Durante l’invasione tedesca della Russia, Schulhoff fu arrestato e internato nel lager di Wülzburg in Baviera, dove morì di tisi l’anno successivo. Pianista, compositrice ed educatrice, l’olandese Rosy Wertheim, durante l’occupazione tedesca diede concerti segreti dove suonava brani della cosiddetta musica degenerata di compositori ebrei messi al bando dal regime nazista. Dopo il settembre 1942, fu costretta a nascondersi fino alla fine della guerra per sfuggire alle deportazioni. Oliver Messiaen, compositore, pianista e organista francese, dopo l’ascesa del regime nazista, fu fatto prigioniero nel campo di Görlitz in Sassonia per 2 anni. Qui compose alcune delle sue opere più note, eseguite davanti ai prigionieri e alle guardie del campo.

Il duo composto da Andrea Pasquini al flauto e Matteo Canalicchio al pianoforte eseguirà proprio alcuni brani di questi musicisti e concluderà l’esibizione con “Barcarola e Scherzo” (1903) del compositore e direttore d’orchestra Alfredo Casella. Stimato professore di importanti Accademie Italiane, Casella non fu direttamente vittima dell’olocausto, ma subì forse la sorte peggiore: a causa delle origini ebraiche, la moglie e la figlia furono deportate, il compositore fu accusato di esterofilia e subì un duro attacco dalla stampa, con il conseguente rifiuto da parte delle case editrici.

Il duo Pasquini- Canalicchio nasce nel 2016 nella classe di Musica da Camera all’interno del Corso Accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena sotto la guida di Massimo Niccolai e Luciano Tristaino. Si sono esibiti in numerose manifestazioni ed eventi musicali nel territorio italiano e hanno rappresentato l’Istituto musicale senese in una tournée di concerti in Cina.

Il Duo ha conquistato il Primo Premio e riconoscimenti speciali in importanti competizioni musicali nazionali ed internazionali, sia in Italia che all’estero. Tra questi spiccano il XV Concorso Cameristico Internazionale “Giulio Rospigliosi”, Lamporecchio (PT), il XXIX Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”, il X Concorso Internazionale “Premio Crescendo”, Firenze (1° premio assoluto della sezione di musica da camera; Premio per il miglior complesso con pianoforte; Premio “Crescendo con le Ali”).

Per maggiori info: www.agimusgrosseto.it.