Per i “Mercoledì d’autore” al Cinema Stella si proietta “Cafarnao”

GROSSETO – Per il mercoledì d’autore, mercoledì 23 ottobre al Cinema Stella è in programma il film “Cafarnao” di Nadine Labaki. Protagonista della storia è il piccolo che lavora da ambulante e garzone nelle strade di Beirut. Si rivolta contro i genitori e fugge via quando questi vendono la sorellina di 11 anni Sahar, come sposa bambina al giovane padrone di casa. Il bambino viene accolto da Rahil (Yordanos Shiferaw), giovane immigrata kenyota che rischia di essere rimpatriata, e mamma di un bellissimo bimbo di un anno, Yonas. Insieme formano per poco una nuova famiglia, finché’ le cose precipitano e Zain, finito in prigione per un crimine, decide di fare causa ai propri genitori che l’hanno condannato a una vita da ‘invisibile’.

Ingresso: 5 euro – Proiezioni ore 17 e 21.15