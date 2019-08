Per celebrare i 20 anni di festival, a “Santa Fiora in Musica” arriva il baritono Ambrogio Maestri

SANTA FIORA – Per celebrare i 20 anni del festival “Santa Fiora in Musica”, il 25 agosto alle 21.15 in piazza Garibaldi a Santa Fiora si avrà il galà “Lirica sotto le Stelle” con ospite d’onore il baritono più importante degli ultimi 50 anni Ambrogio Maestri, vera star internazionale, celebrata nei migliori teatri del mondo e acclamata dalla critica più esigente e nome di culto assoluto per i melomani di tutto il mondo.

Ambrogio Maestri è di certo uno dei nomi più importanti del bel canto mondiale, protagonista dei teatri più celebri del pianeta, dalla Scala al Metropolitan di New York, dall’Arena di Verona all’Opera di Parigi o Vienna, dalla London Opera House fino a Sydney. Il suo repertorio spazia dai ruoli drammatici verdiani che lo hanno reso famoso, a partire dal Falstafff, fino a quelli buffi con una versatilità di voce e di presenza scenica che ha rari paragoni nella storia dell’opera. Ed è stata proprio la sua grande dote attoriale a portarlo al cinema sotto la direzione di Ferzan Ozpetek nel film Magnifica presenza.

Con un ricco repertorio di arie da Verdi a Rossini, Offenbach, Puccini, Maestri offrirà al borgo di Santa Fiora uno spettacolo degno delle grandi metropoli internazionali.