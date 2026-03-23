GROSSETO – Per il mercoledì d’autore, il cinema Stella (via Mameli 24 Grosseto – ingresso 5 euro) presenta mercoledì 25 marzo alle 17 e alle 21.15 il film “Per amore di una donna” di Guido Chiesa tratto dal romanzo omonimo di Meir Shalev e vincitore del premio come miglior film al Bari film festival. Il regista e la sceneggiatrice Nicoletta Micheli saranno in sala sia alla fine della proiezione pomeridiana sia alla proiezione serale, per un incontro introdotto dal giornalista Luca Ceccarelli.

«Il film si muove su due piani temporali – spiegano gli organizzatori -, tra gli anni Settanta e gli anni Trenta. Negli anni Settanta, Esther, un’inquieta quarantenne americana, alla morte della madre riceve una lettera: deve trovare una donna vissuta negli anni ’30 in Palestina – all’epoca sotto mandato britannico – che nasconde un segreto sulla sua vita. Arrivata in Israele, Esther è aiutata nella sua ricerca da Zayde, un professore dal passato ingombrante. Negli anni Trenta, in un villaggio di coloni, si respira l’atmosfera di un mondo nuovo. Il contadino Moshe, rimasto vedovo con due bambini, chiama a dargli una mano una giovane donna, Yehudit, che sconvolge la sua vita e quella di altri due uomini, il sognatore Yaakov e il commerciante Globerman. Intrecciando i fili che legano passato e presente, Esther e Zayde scopriranno una sorprendente verità sulle proprie vite».

«Un film sull’importanza delle proprie radici, sulla genitorialità intesa come altro dai meri legami di sangue, sul senso protettivo, sulla forza delle donne e la loro determinazione ad andare avanti malgrado tutto: una toccante e intima storia che elabora lucidamente il funzionamento dell’amore e del destino».

«Guido Chiesa è molto abile nell’agire su due piani temporali raccontando due storie diverse che poi si intrecciano e si fondono, in cui l’uso dei colori, di lingue e di stili differenti, rende pienamente questa divisione. La parte relativa agli anni Trenta è infatti raccontata con colori vividi e vivaci, con meno inquadrature e parecchi piani sequenza. A differenza della parte che riguarda gli anni Settanta dove le immagini appaiono quasi decolorate, con le tonalità del grigio e del marrone nei vestiti e dove il montaggio è più nervoso e frenetico. Il regista torinese recentemente al cinema con “30 notti con il mio ex” e autore di molte altre commedie, con “Per amore di una donna”, uscito a fine maggio 2025, è tornato al cinema d’autore dopo il bellissimo “Io sono con te” e dimostra ancora una volta una grande capacità narrativa e registica con un film di respiro internazionale».