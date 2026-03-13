FOLLONICA – Si intitola “Paura non abbiamo” lo spettacolo musicale dei Terraticanti che l’associazione Olympia de Gouges propone per sabato 14 marzo alle 17:30 alla sala Tirreno in via Bicocchi.

“I Terraticanti nascono da un’idea musicale della cantante e poetessa Letizia Papi. Quale migliore occasione per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne con un repertorio che si muove fra racconto, poesia e canzone ed è un omaggio alla memoria popolare toscana e non solo. Un richiamo alla voce potente delle donne che hanno lottato a sostegno dei diritti, del lavoro e della dignità sociale. Brani struggenti, ma anche irriverenti o ironici, attraversano spazi immaginari e reali dove si incontrano parola scritta e tradizione orale”.

La voce di Letizia Papi è accompagnata da Marco Franci alla chitarra, Marco Bonucci alla fisarmonica e David Domilici alle percussioni.

Il Punto di ascolto di Follonica, da anni presente e attivo nel tessuto del territorio, ha organizzato l’evento con il supporto della Libreria Altrimondi, Coordinamento Donne Spi-Cgil Grosseto e la Coop Unione Etruria sezioni soci Follonica-Castiglione della Pescaia, che al termine dello spettacolo offrirà un aperitivo ai partecipanti con i prodotti Coop.