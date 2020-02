“Paul Auster e il cinema”: nuovo appuntamento alla Fondazione Bianciardi

GROSSETO – Alla Fondazione Bianciardi il prossimo appuntamento è con “Paul Auster e il cinema”, nuovo affondo nel rapporto tra cinema e letteratura come viaggio di andata o ritorno senza differenza di valore. L’incontro, a cura di Lucia Matergi e Nino Muzzi, si terrà giovedì 27 febbraio alle 17.

Per “La pagina e lo schermo”, la narrazione di Paul Auster, grande indagatore di una New York più bassa dei grattacieli, più vicina alle persone e in parallelo quella di Wang con il suo Smoke, piccolo gioiello filmato, a propria volta spunto per una terza scrittura alternativa. Un intreccio poco indagato, ricco di sorprese.