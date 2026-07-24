MANCIANO – «Il 25 luglio del 1943 il Gran consiglio sfiduciò Benito Mussolini e la famiglia Cervi festeggiò la caduta del governo fascista offrendo alla popolazione del territorio un piatto di pastasciutta». ricordano dall’Anpi Manciano.

«I Cervi erano una grande famiglia di contadini della pianura padana, passati dalla condizione di mezzadri a quella di affittuari. Di tradizione cattolica, Alcide Cervi aveva sette figli maschi, erano tutti contrari al regime fascista, che mandava principalmente i contadini e la povera gente a combattere una guerra folle al fianco dell’alleato nazista e a morire in terre lontane».

«Nelle giornate successive organizzarono la festa, chili di pasta fumante di burro e parmigiano vennero portati nei bidoni del latte sui carri dei Cervi e offerti alla popolazione radunata in piazza a Campegine. Purtroppo, come sappiamo, il peggio doveva ancora venire, i bombardamenti alleati, l’occupazione nazista, le stragi delle popolazioni civili, compiute con l’aiuto dei fascisti che non si rassegnavano alla fine del regime, tennero per quasi due anni l’Italia nel terrore.»

«I sette fratelli Cervi furono fucilati qualche mese dopo, il 28 dicembre 1943. Ma quel momento di gioia per la fine di un incubo merita di essere ricordato, ancora e sempre. Il dono del cibo e assieme l’atto politico, un pasto caldo offerto a tutti nel cuore del conflitto, questo è ancora oggi, il significato del gesto e il motivo di tanta popolarità della manifestazione» ricorda l’Anpi.

La pastasciutta antifascista il 25 luglio anche a Manciano, dalle 19:00, al podere Riva-Zambernardi

«Da diversi anni, ricordano dall’Anpi Manciano – centinaia di associazioni che si riconoscono nella Costituzione antifascista della Repubblica italiana ricordano quella spontanea manifestazione di gioia per la fine del regime facendo rivivere il rito collettivo con incontri e manifestazioni, culturali e gioiose, “perché di nuovo, al di là della guerra e della pace, esiste un principio di umanità e difesa della vita che passa attraverso il cibo».

Quest’anno, per la prima volta, anche l’Anpi di Manciano ha organizzato una pastasciuttata antifascista: «Si festeggerà la caduta del regime che per vent’anni tiranneggiò l’Italia, il 25 luglio 2026, dalle ore 19.00, al podere Riva-Zambernardi, nella zona del Pelagone, dove operò una delle bande partigiane del territorio – ricorda l’Associazione – La pastasciutta è offerta dalla Sezione Anpi di Manciano; ogni partecipante, come di consueto, può portare ciò che vuole da condividere».

«Durante la serata interverranno Lucio Niccolai (un garofano fiorito nel deserto), Daniele Pratesi (con un nuovo libro di ricerca su Manciano nel periodo fascista), Francesco Riva (il progetto del sentiero partigiano: dal Pelagone a Montauto)», ricordano dall’Anpi.

Gli ex Badilanti intervengono con canti partigiani e proletari.