CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nell’ambito del cartellone delle iniziative culturali estive della Diocesi di Grosseto, si terrà un appuntamento dedicato alla riscoperta del territorio attraverso il passo lento del viandante.

Venerdì 26 giugno, alle ore 21.15, il Giardino di San Giovanni (ex Orto dei Frati), nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia, ospiterà un incontro pubblico focalizzato sui cammini locali.

L’evento, organizzato dall’Ufficio diocesano di pastorale culturale in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, vuole accendere i riflettori su una modalità di turismo e di scoperta che abbina il trekking alla valorizzazione della storia, della natura e, in molti casi, della spiritualità dei luoghi.

Durante la serata si parlerà in modo approfondito dei sentieri castiglionesi, del Cammino del Venerabile Giovanni e dei cammini etruschi, percorsi che uniscono il benessere fisico alla crescita culturale e interiore.

“Il territorio della nostra Diocesi è attraversato da una fitta rete di sentieri che non sono solo percorsi naturalistici, ma vere e proprie vie della memoria e dello spirito – dichiarano don Pier Mosetti e Marcello Campomori, responsabili dell’Ufficio diocesano per la pastorale culturale – Iniziative come questa nascono per invitare residenti e turisti a riscoprire la bellezza del creato e la profondità della nostra storia. Camminare lungo il sentiero del Venerabile Giovanni o sui tracciati etruschi significa mettersi in ascolto del passato e, per chi lo desidera, vivere un’autentica esperienza di spiritualità a contatto con la terra”.

“Da tanti anni – afferma la sindaca Elena Nappi – l’amministrazione di Castiglione della Pescaia punta sulla valorizzazione e la conoscenza dei propri sentieri da percorrere a piedi, in bici o a cavallo per riscoprire un contatto più profondo e diretto con la natura e con sé stessi, per scoprire luoghi poco conosciuti, ma molto suggestivi che possono regalare momenti indimenticabili. Sono molto felice che la Diocesi abbia proposto eventi che parlano dei cammini e dei percorsi che si trovano nel nostro territorio, un modo diverso di apprezzare e rispettare il mondo che ci circonda e magari ritrovare anche quella parte di noi, che spesso la frenetica vita che conduciamo ci rende invisibile”.

L’incontro è a ingresso libero.