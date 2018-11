Passeggiata nell’oliveto: appuntamento al Parco della Maremma per il trekking con degustazione

ALBERESE – Il Parco della Maremma, in collaborazione con le guide delle Cooperative Le Orme e Silva, ha in programma un calendario di escursioni molto ricco, per far sì che quest’area protetta venga apprezzata anche in autunno ed inverno, quando può regalare dei panorami da sogno, come nelle altre stagioni.

Per domenica 18 novembre è in programma un’interessante escursione negli oliveti che si trovano all’interno del Parco della Maremma. Infatti, i colli dell’Uccellina non sono ricoperti solamente dalla folta macchia mediterranea, ma ad impreziosirli sono presenti bellissimi oliveti con esemplari secolari. L’escursione si snoderà attraverso un semplice percorso che ci permetterà di andare ad ammirare l’oliveto di Collelungo. Al rientro dall’escursione sarà offerta una degustazione di vino e olio locale.

La partenza è in programma alle ore 9 dal Centro Visite di Alberese.

L’escursione, di 9 km circa, durerà 4 ore.

La prenotazione è obbligatoria contattando il centro visite al numero 0564 407098, oppure scrivendo a centrovisite@parco-maremma.it

Il costo dell’escursione guidata è di 10 € (ridotto per studenti 5€)

Per partecipare a questo evento la prenotazione è obbligatoria, contattando il centro visite ai numeri 0564 393238 oppure allo 0564 407098, entro le ore 12 di venerdì 16 novembre.

L’ escursione partirà con un minimo di 6 iscritti.

Il centro visite del Parco è aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 14.

Il calendario degli eventi nel Parco della Maremma è ancora molto ricco e nel mese di dicembre sono in programma molte escursioni, per scoprire la bellezza invernale dell’area protetta:

domenica 2 dicembre – San Rabano con lo Storico dell’arte

sabato 8 dicembre – “Ali” nel Parco: birdwatching

domenica 9 dicembre – Laboratorio di profumi

domenica 16 dicembre – Talamone e le vie dei briganti

sabato 22 dicembre – Spaccasasso con l’archeologo

Tutte le escursioni e gli eventi partiranno dalle ore 9 ed avranno una diversa durata.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è consigliabile contattare il centro visite al numero 0564 407098.