Passeggiata nel bosco per conoscere le erbe e festa nel borgo: giornata con Confguide

ARCIDOSSO – Salaiola, frazione del comune di Arcidosso, è il primo borgo naturalistico d’Italia: il piccolo agglomerato di case abbracciato dai castagneti è l’immagine stessa del paese delle fiabe, dove gli abitanti vivono in armonia con la natura. In questo ambiente incontaminato ConfGuide Confcommercio Grosseto propone, per domenica 11 agosto alle ore 9,30, una passeggiata con la partecipazione di un esperto botanico che insegnerà a riconosce le principali specie vegetali, in particolare quelle edibili.

Il percorso è di circa 2 ore, facile, per un totale di 3,5 km. Si consiglia un abbigliamento comodo, pantaloni lunghi e scarpe da trekking. Accompagnati da una guida ambientale escursionistica professionista sarà possibile scoprire la storia e le tradizioni del luogo e partecipare alla Festa della Luna, che si terrà a Salaiola per l’intera giornata, offrendo l’occasione di assistere a spettacoli, laboratori, presentazioni di libri a tema naturalistico e di sperimentare molteplici tecniche olistiche. Sarà possibile pranzare allo stand della festa, dove saranno disponibili anche piatti vegani.

Costo 8 euro, prenotazione obbligatoria entro la mattina di sabato 10 agosto al 3385623163. Guida: Fabiola Favilli.