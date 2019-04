Passeggiata lungo il sentiero fino al faro: giornata ecologica con il trekking

MONTE ARGENTARIO – Domenica 14 aprile, il Gruppo Argentario Trekking insieme a rappresentanti del Comune guidati dall’assessore all’ambiente Cecilia Costagliola saranno impegnati in una giornata ecologica. Non solo trekking dunque per il Gat, ma pulizia e risanamento di un sentiero che da Porto Santo Stefano porta al Faro. Nello specifico il tratto del percorso che i volontari andranno a pulire è il tracciato numero uno nella mappa dei sentieri realizzata dalla stessa associazione.

L’appuntamento per chi vuol partecipare all’iniziativa è per le ore 9 in località Siluripedio (area in fondo al paese, dopo l’hotel La Caletta) dove si potranno parcheggiare le auto.

Da lì percorreranno il sentiero dei Fari, che presenta verso la fine un’area abbastanza estesa da pulire. Il comune attraverso la cooperativa di supporto metterà a disposizione sacchi, ceste e corde per portare verso la strada i rifiuti, ci sarà anche un camioncino sul quale ammassare i rifiuti. Gli organizzatori raccomandano di portarsi guanti da lavoro o da giardinaggio robusti ed un abbigliamento consono alla giornata.

Terminato il lavoro chi vorrà, potrà partecipare al trekking lungo un nuovo sentiero creato dai runner: dal Faro alla spiaggia della Cacciarella, chiamato per l’occasione il “Sentiero del Monaco”, dal nome di uno scoglio che si incontra su quel percorso. Anche alla Cacciarella, saranno raccolti i rifiuti leggeri (bottiglie, plastica, lattine, polistirolo ecc.). Questo sentiero non è lungo, presenta qualche punto un po’ scosceso e scivoloso, ma è molto bello, c’è dunque l’obbligo di indossare scarpe adatte e portarsi almeno una racchetta da trekking. Chi vorrà poi può fermarsi a mangiare al sacco sulla bella spiaggetta.