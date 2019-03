Le opere del progetto “Fuori” esposte per le vie del centro: visita guidata con gli artisti

GROSSETO – Sabato 16 marzo dalle 16 in piazza San Francesco si terrà l’incontro conclusivo della quarta edizione del progetto Fuori, promosso da Fondazione Grosseto Cultura e Clarisse Arte in collaborazione con l’associazione culturale Clan e con Fondazione Grosseto Cultura Under 30, sostenuto da Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e in sinergia con Pop up, il progetto di rigenerazione urbana promosso da Regione Toscana e Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e Sociolab.

L’obiettivo del progetto era creare un percorso di riflessione sui modi di abitare il centro storico: i cinque artisti vincitori del bando hanno raccolto le testimonianze dei titolari delle attività Pop up, già protagonisti di un progetto di rigenerazione urbana e per questo interlocutori privilegiati dell’iniziativa, e di tutti i grossetani che hanno voluto dare il proprio contributo. Da qui sono nate le idee che Alessandra Cecchini, Giulia Dari, Livio Ninni, Silvia Pujia e Maria Teresa Zingarello – questi i nomi dei cinque artisti under 35 – hanno sviluppato nella settimana di residenza e che sabato saranno presentate ai cittadini.

L’appuntamento è alle 16 per la presentazione dei progetti; seguirà una visita, guidata dagli stessi artisti nelle vie del centro storico, alla scoperta delle opere realizzate. «Si tratta di installazioni site specific e progetti fotografici – spiegano Mauro Papa, Giada Breschi e Mara Pezzopane, curatori dell’iniziativa –: sono opere che prendono ispirazione dalla visione che i cittadini hanno del centro storico, interpretata degli artisti che le hanno realizzate, e che dialogano direttamente con la città. Non possiamo svelare di più, vi aspettiamo in centro»

Intanto a Citylab, lo spazio Pop up gestito da Clan, sarà in mostra il reportage fotografico che Giulia Dari, una delle artiste del progetto, ha realizzato per raccontare ai cittadini anche il percorso partecipativo che ha portato alla realizzazione delle opere durante la settimana di residenza.