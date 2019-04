Passeggiata della salute con Acat «Contro i cattivi stili di vita»

GROSSETO – Le ACAT (Associazione club alcologici territoriali) Grosseto Nord, Follonica e Grosseto Green, organizzano domenica 14 aprile la 4° Passeggiata della salute.

«La finalità di questa passeggiata sono quelle di sensibilizzare la comunità a mettere in discussione convinzioni e comportamenti degli stili di vita non salutari della comunità locale (bevande alcoliche,fumo,disagio psichico, droghe, cattiva alimentazione, sedentarietà, azzardo, tecnologie elettroniche) mediche, sociali, personali e familiari, informare su uno stile di vita corretto in modo da capire il rapporto tra salute e benessere sociale» affermano gli organizzatori.

Questo evento è aperto a tutte le associazioni che hanno a cuore la salute e il benessere delle persone.

Ritrovo P.zza De Maria ore 9,30,inizio ore 10,00 P.zza del sale,via Ricasoli, Pzza Dante,Pzza Duomo,Corso Carducci,attraversamento P.zza Socci, P.zzetta Monte dei Paschi, via Montebello, Pzza San Francesco, via Ginori, P.zza Pacciardi (ex P.zza della Palma), P.zza Martiri D’Istria, via Palestro,via dell’Unione, via S.Martino, via Saffi e conclusione P.zza del Sale.

Tel. 3703368168 – 3703199535

Mail info@centroalcologico-grosseto.it – acatgrossetonord@gmail.com

Sito web www.centroalcologico-grosseto.it