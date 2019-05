Passeggiare in città fa bene al cuore: ecco il progetto in collaborazione con la Asl

FOLLONICA – Il Club Soroptimist International ‘Follonica – Colline Metallifere’, nell’ambito del progetto nazionale di Soroptimist ‘S.I. Parla di CUORE’ (che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute) con il patrocinio del Comune di Follonica e della Azienda USL Toscana Sud Est, organizza “S.I. cammina per il cuore”. L’appuntamento è per domenica 19 maggio , alle 17.30 in piazza a Mare (di fronte al bar Pagni).

L’obiettivo del Club è quello di promuovere uno stile di vita attivo nella popolazione femminile, ma il presupposto vale per tutti, e per realizzarlo l’idea è quella di promuovere una camminata lungomare, in una atmosfera speciale come quella follonichese, tutti insieme.

Camminare insieme è il valore aggiunto per rendere più piacevole un’attività che di fatto è funzionale a tutelare la propria salute, il proprio cuore e anche la propria mente, valorizzando l’ambiente circostante.

Il Club invita donne, uomini, famiglie, colleghi e tutti gli interessati a partecipare, anche per agevolare la creazione di un salvadanaio a sostegno del progetto “Acquistiamo un defibrillatore”, scopo del Soroptimist.

“In una settimana, camminare 150 minuti a passo veloce aiuta a prevenire e a controllare alcune malattie legate alla sedentarietà quali diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi e alcune forme di tumore – la presidente Beatrice Bonetti -. Camminare all’aria aperta contribuisce inoltre a migliorare l’umore e il benessere psicologico e farlo in gruppo aiuta a socializzare e a conoscere nuove persone.

“L’idea finale di un progetto come questo, che ci impegnerà per un anno e mezzo, è quella di donare un defibrillatore al Comune di Follonica – continua Bonetti – che potrà localizzarlo nella situazione più opportuna, all’interno del progetto già molto organizzato ‘Follonica città cardioprotetta. Per farlo abbiamo già alcune idee, la prima è quella di porre le basi per creare un appuntamento strutturato per camminare in gruppo: intanto vi invitiamo domenica pomeriggio e speriamo di avere tante persone al seguito…tempo permettendo ovviamente”.

Durante la passeggiata sarà possibile avere informazioni in merito ai benefici del camminare e, grazie alla scuola “ Walking and the city” e alla disponibilità dell’insegnante Roberta Bruscoli, sarà anche possibile avere una prima infarinatura dei principi generali del Fitwalking, nonché una dimostrazione pratica, graditissima!”

“Sarà dei nostri anche Monica Barsali – conclude la presidente – una amica follonichese che, dopo un problema personale legato al cuore, ha coniato il progetto ‘Un cuore in cammino': il cuore in cammino è il suo cuore, ed è un modo per imparare ad assumere e realizzare obiettivi funzionali alla propria salute, diffondendone l’informazione ma anche la forza e la tenacia (pochi giorni fa Monica, dopo allenamenti, ha percorso in sicurezza gli ultimi 100 Km della via Francigena, arrivando in piazza San Pietro)”.

Appuntamento in piazza a Mare alle 17.30 per l’iscrizione.