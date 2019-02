Passeggiando per Roselle: visita guidata alla scoperta della città etrusca e romana

GROSSETO – Passeggiando per Roselle torna domenica 17 Febbraio alle 10 per andare alla scoperta della città etrusca e romana di Roselle. Camminando per le sue strade o lungo le possenti mura, entrando nell’anfiteatro e dentro le case, godendo del panorama sul mare e su quel che resta dell’antico Lacus Prilis, sarà possibile ripercorrere la lunga storia della città dal VII sec. a.C. al medioevo.

Punto di ritrovo:

Biglietteria del Parco Archeologico, Strada dei Ruderi, 46, Roselle (GR) ore 10,00.

Durata della visita 2 ore e mezzo circa.

– Costo visita guidata (condotta da Archeologa Guida Turistica abilitata):

Euro 10,00, GRATUITO fino ai 18 ANNI.

– Ingresso al Parco Archeologico:

Intero € 4,00.

Ridotto € 2,00 (per i cittadini della Comunità Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e per gli insegnanti a tempo indeterminato, dietro presentazione di documento attestante). Gratuito: per tutti i minori di 18 anni, per gli studenti e professori universitari il cui corso di laurea o insegnamento sia attinente ai Beni Culturali.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente allo svolgimento della visita.

Numero minimo di partecipanti 7.

Informazioni e prenotazioni:

Laura 3201957308