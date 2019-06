Partono da Arcimboldo i laboratori della frutta per i bambini

FOLLONICA – Come insegnare ai bambini il giusto rapporto con il cibo? Quali sono gli alimenti buoni che li fanno crescere grandi e forti? Con questo scopo nascono i laboratori “Food Lab” organizzati allo stabilimento balneare Spiaggia Tangram, struttura gestita dalla cooperativa Melograno, e da Slowfood Monteregio. Tre incontri nei tre giovedì di fine giugno, luglio e agosto alle 17:30 a Follonica.

Il 27 giugno il titolo sarà “Frutta d’autore” in cui si imparerà a riconoscere i prodotti della terra e le varie stagioni in cui si raccolgono partendo dalle opere di Giuseppe Arcimboldo, il 25 luglio impareremo nuovi sapori attraverso la creatività e il disegno per “Tutti i colori del gusto”, mentre il 29 agosto con “Pane e marmellata” si cercherà di conoscere il mondo delle marmellate e confetture all’insegna della merenda buona, pulita e giusta.

La partecipazione a ogni incontro ha una quota di 6 euro a bambino, 15 in abbonamento per tutti gli incontri, in cui sarà compresa la merenda. Prenotazione obbligatoria per info 333.3819100 o info@spiaggiatangram.it.