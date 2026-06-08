CAPALBIO – Prende il via da Capalbio la prima tappa di un nuovo grande progetto culturale e divulgativo. Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18:15 nella piazzetta di palazzo Collacchioni arriva il “Longevity Festival”, un viaggio interdisciplinare promosso dall’Iinbe che, dopo Capalbio, toccherà Capri l’11 settembre e Venezia ad ottobre.

Dopo il successo del Vatican Longevity Festival, nasce dall’esigenza di trasferire la discussione scientifica e bioetica dai tavoli accademici internazionali direttamente nelle piazze e nel tessuto sociale del Paese. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dall’Istituto internazionale di Neurobioetica, si propone di esplorare una longevità sana, sostenibile e integrale. Per questa prima storica tappa, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro commerciale naturale di Capalbio e gode del patrocinio e del supporto logistico del Comune di Capalbio.

“Il festival intende superare la visione puramente biologica e clinica dell’allungamento della vita – affermano gli organizzatori -. Come emerso dai lavori di Roma, non basta più semplicemente vivere più a lungo; la vera sfida è comprendere come vivere e quale idea di umanità desideriamo custodire nel futuro. L’incontro inaugurale di Capalbio, dal titolo “Relazioni, Bellezza e Dono: il cervello umano tra arte, diritto e altruismo”, affronterà la materia con un taglio divulgativo, colloquiale e accessibile a tutti”.

Il dibattito metterà in dialogo tre voci femminili di primo piano nel panorama scientifico e culturale italiano, chiamate a rispondere alle grandi domande del nostro tempo partendo dalle rispettive specializzazioni: la neurologa Matilde Leonardi, l’esperta di arte digitale Maria Grazia Mattei e l’avvocata specializzata in diritto dell’arte Alessia Panella. A guidare e moderare il dialogo sarà la giornalista Virginia Saba.

“Attraverso il loro confronto, il pubblico potrà scoprire come le neuroscienze moderne dimostrino che la socialità protegge attivamente il cervello, l’esperienza estetica agisce come terapia cognitiva ed emotiva e l’altruismo stimola i circuiti neurali legati al benessere mentale – proseguono -. L’impianto teorico dell’evento offrirà così una sintesi concreta del Decalogo della Longevità, il documento programmatico frutto del recente Summit in Vaticano, che viene idealmente consegnato alle comunità locali come bussola per il futuro”.

Il programma della serata prevede un’ora di dialogo sul palco e trenta minuti dedicati alle domande del pubblico e al dibattito aperto. A conclusione dei lavori, agli ospiti sarà offerto un momento conviviale e di networking. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.

Capalbio rappresenta l’inizio di un percorso: il progetto dell’Istituto Internazionale di Neurobioetica proseguirà infatti il suo viaggio nei prossimi mesi, facendo tappa nella splendida cornice di Capri l’11 settembre, per poi concludere il tour autunnale a Venezia nel mese di ottobre.