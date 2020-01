Parole senza capo né coda: il libro di Luciana Bellini

GROSSETO – Per gli incontri dedicati alle “Scrittrici del territorio”, si inaugurano le presentazioni del nuovo anno con l’ultimo libro dI Luciana Bellini, che con la sua scrittura va rivivere la tradizione maremmana.

«Si parla del più e del meno. Riflessioni, domande e punti di domanda. Divagazioni pagine bislacche vive e osserva la modernità del moderno mondo coi piedi piantati dentro e fuori tema – affermano gli organizzatori -. Si discute, ci s’accolora, si sbraita sulle tematiche di sempre. È un ragionà terra terra: so’ commenti da bar, pettegolezzi via fésbuc. La casalinga di Voghera in queste per terra e ’l capo girato all’indietro: un’occhiata al cellulare e un occhio a un mondo che non c’è più».

«A chi non c’era come fai a faglielo vedé quel mondo lì? Che chiasso c’era… cittìni e ragazzetti di tutte l’età: chi giocava, chi mangiava, chi belava, chi faceva i malestri. E le donne: chi chiamava, chi berciava, chi passava su co’ la tavola del pane, chi co’ la sporta de la spesa, chi andava al pozzo, chi a governà le galline o ’l maiale, chi giù ’n chiesa a la funzione…».

Paola Marchini ne parla con l’autrice. Appuntamento sabato 4 gennaio alle 18.