GROSSETO – Sabato 23 maggio, all’interno della giornata inaugurale della nuova Galleria d’Arte Contemporanea a cielo aperto Green Art Italia, presso il Centro Servizi Le Palme di Grosseto (Via dei Barberi 108), si svolgeranno anche tre presentazioni letterarie dedicate a temi profondamente diversi ma accomunati da una forte dimensione umana, emotiva e sociale.

Le presentazioni saranno accompagnate dagli interventi musicali del performer Pasqualino Casaburi con il suo handpan, particolare strumento armonico dal suono evocativo e immersivo, capace di creare atmosfere intime e suggestive in dialogo con le parole, i racconti e le riflessioni degli ospiti.

Prima presentazione libro

Il primo appuntamento è in programma alle ore 10:00 presso la Sala Cescot del Centro Le Palme con la presentazione del libro “Fuga da Heliantropos e altri racconti” di Luciana Pericci.

Un’opera composta da racconti che attraversano dimensioni simboliche, interiori e umane, dove realtà e immaginazione si intrecciano dando vita a percorsi narrativi capaci di stimolare riflessione e sensibilità.

A dialogare con l’autrice sarà Davide Braglia.

Seconda presentazione libro

Alle ore 11:15, sempre presso la Sala Cescot, sarà la volta del libro “La Farfalla dai mille colori” di Lorella Ronconi.

Una favola intensa e poetica ambientata nel Bosco di Misiach, regno avvolto da un antico incantesimo che ha cancellato i colori dal mondo. Attraverso il viaggio della protagonista Bozzolina, la storia affronta temi come fragilità, coraggio, trasformazione, amore e speranza, offrendo una riflessione profonda sulla capacità di ritrovare luce anche nei momenti più difficili. A dialogare con l’autrice sarà Davide Braglia.

Terza presentazione libro

Alle ore 18:00, nella Piazza Ombrone del Centro Le Palme, si terrà infine la presentazione del libro “Tante guerre, una pace – dalla parte delle vittime” di Massimo Toschi e Michele Zanzucchi.

Il libro affronta il tema della pace partendo dal punto di vista delle vittime dei conflitti contemporanei, proponendo una riflessione lucida e profondamente umana sul significato della guerra, della responsabilità civile e della necessità di recuperare uno sguardo autenticamente umano sulle sofferenze dei popoli coinvolti nei conflitti.

Interverranno Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, Sara Toschi, psicologa e psicoterapeuta oltre che figlia di Massimo Toschi, e Maria Bencivenni, assistente sociale che ha collaborato a lungo nella segreteria di Massimo Toschi.

Dialoga con gli ospiti Marilena Simoncelli.

Le presentazioni dei libri fanno parte del programma culturale della giornata inaugurale di Green Art Italia, progetto di rigenerazione urbana tra arte, inclusione e sostenibilità promosso da Green Future Center Ets all’interno del Centro Servizi Le Palme di Grosseto.

Ingresso libero.