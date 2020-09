Parole e musica della Maremma con il “Teatro Studio”: appuntamento alla Chelliana

GROSSETO – Ultimi appuntamenti con la rassegna “Grosseto in scena”: mercoledì 2 settembre alle 21.30 nel chiostro della Biblioteca Chelliana, in via Mazzini, torna lo spettacolo “Racconti… raccontati” presentato dalla compagnia “Teatro Studio”. Storie, canzoni e confidenze tratte dai testi della scrittrice maremmana Luciana Bellini e del regista Mario Fraschetti.

Sul palco ci saranno gli attori Enrica Pistolesi e Mirio Tozzini e il musicista Luca Pierini (voce e chitarra).

Lo spettacolo racconta la storia maremmana degli anni Cinquanta, una storia di donne forti, gentili, che dipingono perfettamente il carattere della gente di Maremma. E se a qualcuno del pubblico venisse voglia di raccontare qualcosa sarà il benvenuto.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Gli appuntamenti sono tenuti nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 347 8040831.