“Paride Pascucci e la Maremma dolce”: incontro in città alla scoperta dell’artista maremmano

GROSSETO – Clarisse Arte, istituto di Fondazione Grosseto Cultura, organizza un nuovo evento speciale: l’appuntamento è per giovedì 30 maggio alle 18 nella sala conferenze di Clarisse Arte in via Vinzaglio per l’incontro “Paride Pascucci e la Maremma dolce” in cui Mauro Papa, direttore dell’istituto, illustrerà le opere del celebre artista maremmano.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Clarisse Arte e l’Accademia del libro che gestisce la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano che, insieme, stanno lavorando al primo censimento delle opere del pittore: è il primo obiettivo di un percorso di ricerca e catalogazione dedicato agli artisti storici maremmani.

“L’incontro illustrerà le opere in cui Pascucci ha rivelato il suo orizzonte creativo più spontaneo e diretto, quello che evoca una Maremma “dolce” in contrapposizione a quella mitica e “amara” dipinta da Fattori, espressione dei latifondi e delle paludi, con tagli abbreviati e avvolgenti – commentano da Clarisse Arte – un piccolo mondo ospitale e amico, il mondo della mezzadria dei territori interni, che assorbe nel paesaggio le figure popolari e ne stempera drammi e fatiche”.

La lezione è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. In occasione dell’incontro sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera, valida 365 giorni. Inoltre è possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera anche all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, al Museo di storia naturale della Maremma e online sul sito www.fondazionegrossetocultura.it nella sezione “Diventa socio”.