GROSSETO – Finito il rischio incendi, da lunedì 14 settembre si è conclusa anche la modalità estiva di visita in vigore al Parco della Maremma. È ora possibile, infatti, percorrere tutti gli itinerari del Parco negli orari di apertura dell’area tutelata, senza la necessità di essere accompagnati da una guida.

Per dare l’opportunità di godersi gli ultimi giorni d’estate al Parco, sia ai residenti sia ai turisti, e di conoscere il territorio con l’aiuto di esperti, nei prossimi due fine settimana (da venerdì 18 a domenica 20 settembre e da venerdì 25 a domenica 27 settembre) sono in programma sei escursioni guidate, in altrettanti punti di interesse.

«Con queste iniziative vogliamo offrire un’ulteriore occasione per conoscere il Parco della Maremma e scoprirne la ricchezza naturalistica, storica e paesaggistica – sottolinea il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci – La proposta è pensata non solo per i residenti e per chi già frequenta il nostro territorio, ma anche per coloro che desiderano trascorrere un fine settimana in Maremma e approfittare di questi giorni per frequentare il Parco accompagnati da guide esperte. È un modo per vivere il territorio con tempi e modalità diverse, entrando in contatto con luoghi e aspetti che spesso non è possibile apprezzare in una visita autonoma, come la Baia delle Cannelle, che può essere raggiunta solo con le guide».

Chi è interessato a partecipare deve prenotare almeno 24 ore prima dell’escursione scelta, scrivendo a [email protected]. Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito del Parco della Maremma.

Le sei escursioni in programma: gli appuntamenti e come partecipare

Venerdì 18 e venerdì 25 settembre, con ritrovo al Centro visite alle 14.15 e partenza alle 14.30, è in calendario il trekking “Natura e storia a San Rabano“. Un percorso di media difficoltà, che si snoda per circa 9,6 chilometri e ha una durata di cinque ore, portando i partecipanti alla scoperta del monastero di San Rabano e consentendo di apprezzare gli aspetti storico-artistici dell’abbazia edificata dai Benedettini sui poggi dell’Uccellina.

San Rabano (foto Claudia Gennari)

Il biglietto è di 15 euro intero e 10 euro ridotto per i ragazzi fino a 14 anni e gli studenti fino a 25 anni. È consigliabile portare con sé una torcia. Il percorso non è adatto a ragazzi di età inferiore ai 12 anni.

Sabato 19 e sabato 26 settembre, con ritrovo alle Cisterne romane di Talamone alle 8.45 e partenza alle 9, è in calendario il trekking “La baia delle Cannelle“. Il percorso arriva fino al suggestivo crinale di Punta del Corvo, inoltrandosi nella lecceta per poi scendere tra garighe di cisti e rosmarini fino alla baia delle Cannelle.



La difficoltà del percorso, che si sviluppa per 10 chilometri e ha una durata di sei ore, comprensive della sosta alla baia, è media.

Il biglietto è di 15 euro intero e 10 euro ridotto per i ragazzi fino a 14 anni e gli studenti fino a 25 anni. Anche in questo caso il percorso non è adatto a ragazzi di età inferiore ai 12 anni.

Infine, domenica 20 e domenica 27 settembre sarà possibile partecipare alla “Serata al faunistico“, un percorso immerso nel bosco di querce secolari, con suggestivi scorci sul cielo, adatto anche alle famiglie.

La lunghezza dell’itinerario, classificato come facile, è di circa 3 chilometri e la passeggiata ha una durata di tre ore. Il ritrovo è alle 16.30 al Centro visite di Alberese. Il biglietto è di 10 euro intero e 5 euro ridotto per i ragazzi fino a 14 anni e gli studenti fino a 25 anni.

Inoltre, fino a domenica 27 settembre, al Centro visite, sarà possibile visitare negli orari di apertura la mostra “Un’altra Maremma” allestita nell’ex frantoio, che raccoglie le foto di Michele Nastasi e dell’Archivio Fratelli Gori.

Per informazioni: www.parco-maremma.it