Parco della Maremma, calendario ricco di eventi in vista della Pasqua: ecco tutti gli appuntamenti

ALBERESE – Il calendario di eventi dal 20 aprile al 1° maggio è molto ricco al Parco della Maremma, per accogliere al meglio i visitatori che approfitteranno dei numerosi ponti per trascorrere le vacanze in Maremma.

Tutti gli itinerari sono aperti e percorribili senza guida; aperto anche l’Acquario di Talamone ed in funzione la linea di autobus raggiungere la spiaggia di marina di Alberese, dove sarà in funzione anche il parcheggio.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le iniziative: Sabato 20, lunedì 22, venerdì 26 aprile ed il 1° maggio, di fronte al Centro Visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9) tornerà il Mercatino delle Aziende Agricole del Parco della Maremma, una vera occasione per acquistare ottimi prodotti a Km0.

Pasquetta, il 25 aprile ed il 1° maggio sono in programma escursioni in canoa al tramonto sul fiume Ombrone organizzate dalla Cooperativa La Silva.

Il 25 Aprile il Ponte sull’Ombrone, da poco inaugurato e protagonista della mobilità ciclabile tra Grosseto e il Parco della Maremma, sarà uno dei luoghi toccati dall’escursione in bicicletta organizzata dalla Cooperativa delle Orme. Una pedalata che partendo da Grosseto, passando il Ponte, avrà come meta la suggestiva spiaggia di Collelungo. La giornata acquisterà un valore aggiunto grazie alle spiegazioni delle peculiarità dell’area protetta a cura della guida ambientale-escursionistica che accompagnerà i ciclisti durante tutto il tragitto. Per entrambi gli eventi, in bicicletta ed in canoa, è possibile prenotare al centro visite (orario 8,30-16), contattandolo ai numeri 0564 393238, o scrivendo a centrovisite@parco-maremma.it.

Da sabato 20 a mercoledì 1°maggio l’acquario di Talamone sarà aperto al pubblico, dalle ore 9 alle 13, un modo per far conoscere a grandi e piccini le specie tipiche del Mar Mediterraneo. L’acquario di Talamone, infatti, pur essendo una piccola struttura, è dotata di vasche, che descrivono i principali habitat presenti nel mar Mediterraneo, una collezione di conchiglie raccolte sulle nostre spiagge e percorsi interattivi che lo fanno essere uno straordinario strumento di educazione ambientale, informazione e sensibilizzazione sulle problematiche del mare. A Pasqua sarà percorribile anche il nuovo itinerario di Talamone che passa di fronte all’antica cisterna romana da poco restaurata.

Nello stesso periodo aprirà anche l’Info Park a Marina di Alberese dalle ore 10 alle 17 ed, in più, le guide della Cooperative Le Orme e la Silva saranno dislocate nell’area Parco a disposizione dei visitatori. Sul sito del Parco della Maremma www.parco-maremma.it, nella sezione “come raggiungerci”, sono disponibili tutte le informazioni utili, compresi gli orari della Linea 17 che da Alberese porta ai Pinottolai, da dove partono molti itinerari, e alla spiaggia di Marina di Alberese.

Inoltre, all’Antico Frantoio del Parco, presso il centro visite, è possibile visitare gratuitamente, la mostra di Lisarte, caratterizzata da opere realizzate in cartapesta, metalli battuti e legno, una vera occasione per conoscere le creazioni di questa artista maremmana.

Il Parco della Maremma offre tutto l’anno la possibilità di conoscerlo a fondo, percorrendo i tanti itinerari disponibili, previo acquisto del biglietto, a piedi ed in bicicletta, approfittando anche di particolari sconti e promozioni, pubblicate anche sul sito www.parco-maremma.it