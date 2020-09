Parchi e Musei: la Val di Cornia saluta l’estate con gli ultimi eventi

PIOMBINO – La prima settimana di settembre chiude gli appuntamenti dell’Estate 2020 dei Parchi e Musei della Val di Cornia offrendo ancora iniziative che spaziano dalle conferenze alle visite teatralizzate, dalle visite in notturna ai laboratori per tutta la famiglia.

Giovedì 3 settembre, al Parco archeominerario di San Silvestro, ultimo appuntamento con “Il Parco sotto le stelle”, il viaggio in notturna a bordo del treno minerario che attraversa la Galleria Lanzi-Temperino. Il percorso sarà reso ancora più affascinante dalla vista di Rocca San Silvestro illuminata. Ad ampliare l’offerta serale del parco, la possibilità di cenare al ristorante Santa Barbara che, per l’occasione, propone la formula aperitivo con stuzzicherie e bevanda (compreso vino della casa e birre in bottiglia) e la formula apericena con le stesse stuzzicherie ma in piatto da portata. Le visite, contingentate nel pieno rispetto della normativa anti covid, hanno inizio alle ore 21.30 e 22.30 (con ritrovo alla biglietteria 45 minuti prima della partenza) e sono acquistabili online.

Inoltre, fino al 4 settembre, prosegue, ogni martedì, mercoledì e venerdì alle ore 16.30 l’attività “Pomeriggi in famiglia, alla scoperta delle erbe del Parco”. Un laboratorio pensato per tutta la famiglia che consente di scoprire il mondo delle piante sperimentando, attraverso i sensi e la produzione di piccoli oggetti, le proprietà delle erbe che crescono attorno al villaggio medievale di Rocca San Silvestro. Il laboratorio si svolge all’aperto, rispettando le norme sul distanziamento. Il costo per la partecipazione è incluso nel prezzo del biglietto di visita della Rocca; è possibile l’acquisto online del biglietto abbinato alla visita guidata con il treno minerario delle ore 14.30 (con ritrovo alla biglietteria alle ore 13.45).

Venerdì 4 settembre alle 21.30, al Museo archeologico di Piombino, ultimo appuntamento con le “Serate di Archeologia” con la conferenza “Le terme svelate: novità dall’Acropoli di Populonia” a cura di Andrea Camilli (SABAP Pisa e Livorno), Stefano Camporeale e Cynthia Mascione (Università di Siena).

La conferenza sarà l’occasione per raccontare i risultati delle campagne di scavo svolte tra il 2018 e il 2019 all’Acropoli di Populonia, concentrate in due aree di specifico interesse: alla base dell’edificio delle Logge, dove iniziano ad emergere poderosi resti di edifici più antichi, rispetto a quelli oggi visibili, e a monte del terrazzamento delle Logge, dove già tra 2000 e 2001 era stata individuata l’esistenza di un complesso termale. L’edificio termale di Populonia è da considerare fra gli esempi più antichi dell’Etruria romana e spicca anche per la sua straordinaria conservazione in elevato, particolarità queste che rendono unico il suo ritrovamento.

Una volta completati i restauri, le terme costituiranno un’altra fondamentale tappa di visita all’interno del parco archeologico e porteranno ancora una volta alla ribalta dell’archeologia italiana il comprensorio della Val di Cornia, un tempo territorio dell’antica città, prima etrusca e poi romana, di Populonia.

La conferenza anticipa di pochi giorni la ripresa delle ricerche sull’acropoli da parte della Soprintendenza e dell’Università di Siena.

Sabato 5 settembre l’appuntamento serale in calendario è previsto al Parco archeologico di Baratti e Populonia con “Sotto il cielo di Venere”, visita teatralizzata all’Acropoli di Populonia; sul filo della storia, Larthia e Clodia, due donne dell’antica città, si raccontano. L’apertura della biglietteria è alle 21.00, con partenza dei tour alle ore 21.15 e alle 22.30.

Le visite al Museo archeologico e al Parco archeologico di Baratti e Populonia sono contingentate; è consigliata la prenotazione entro le 16.30 del giorno stesso della visita al tel. 0565226445.