“Papà perché lo hai fatto”: lo show di Maurizio Battista arriva in città

GROSSETO – Maurizio Battista sarà il terzo protagonista dei quattro speciali appuntamenti al Teatro Moderno di Grosseto organizzati da Sistema Srl in collaborazione con il Comune di Grosseto e le agenzie Ad Management e Leg. Salirà sul palco nello show “Papà perché lo hai fatto” sabato 6 aprile alle 21.

Uno show televisivo arricchito dal tocco personale dell’artista, alla luce dell’esperienza in tv al Grande Fratello Vip. Sarà uno spettacolo in cui ci sarà da divertirsi, ascoltando i racconti che Battista farà di se, della gente, del quotidiano, così come sempre fa nei suoi show con intelligenza, sensibilità e ironia.

Le info sugli eventi sono a disposizione collegandosi al sito www.teatromodernogrosseto.it

Biglietti:

prevendita presso tutti i punti vendita ticket one

online collegandosi al sito: www.ticketone.it