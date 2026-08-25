GROSSETO. Paolo Mieli, Orchestra Città di Grosseto e Teatro dello Sbaglio, tre grandi eventi animano il settembre del Parco della Maremma.

Anche a settembre prosegue “Parco aperto”, la rassegna eventi del Parco della Maremma, con tre appuntamenti d’eccezione tra cultura, musica e teatro che chiudono il programma estivo. Il 4 settembre torna al Granaio lorenese l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta dal maestro Hakan Sensoy con Tommaso Benciolini al flauto.

Il 5 settembre sarà la volta del celebre giornalista e saggista Paolo Mieli, che sempre al Granaio lorenese terrà la conferenza “Il secolo lungo” e presenterà il suo nuovo libro “Il grande inganno”. Il 12 settembre, lungo il suggestivo itinerario A6, andrà in scena “Lapsus in fabula” del Teatro dello Sbaglio, scritto e interpretato da Cosimo Postiglione.

Di seguito i dettagli dei singoli eventi.

4 settembre – Orchestra sinfonica Città di Grosseto con Hakan Sensoy e Tommaso Benciolini

Venerdì 4 settembre, alle ore 21, al Granaio lorenese torna l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, che sarà diretta dal maestro turco Hakan Sensoy, con Tommaso Benciolini al flauto solista. In programma musiche di Bach, Ciaikovsky e Arensky.

Sensoy, figura di rilievo nel panorama musicale internazionale, è l’unico direttore turco ad aver calcato il palco del Teatro alla Scala. È attualmente direttore della Akbar Chamber Orchestra, della MR Chamber Orchestra, della Mersin Chamber Orchestra e della Cemal Resit Rey Symphony Orchestra. Ha collaborato a numerosi programmi radiofonici e televisivi come ospite e produttore.

Benciolini, vincitore del New York Respighi Prize 2017, nel 2018 ha debuttato alla Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto di musica classica a livello internazionale. La sua attività concertistica lo porta regolarmente a esibirsi come solista in molti dei teatri più prestigiosi del mondo.

Biglietti in prevendita online su https://www.vivaticket.com/it e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto (infoline: 333 5372994).

5 settembre – Paolo Mieli in “Il secolo lungo”

Sabato 5 settembre, alle 19, il Granaio lorenese ospita la conferenza “Il secolo lungo” di Paolo Mieli, uno dei riferimenti del giornalismo italiano. L’incontro sarà l’occasione per presentare il suo nuovo libro “Il grande inganno. Da Ercole alla Nato, quello che la storia non ci ha insegnato” (Rizzoli), in cui Mieli rilegge alcuni dei grandi snodi della storia per smontare luoghi comuni e false certezze, mostrando quanto il passato continui a interrogare il nostro presente. A dialogare con Mieli sarà il giornalista Enrico Pizzi.

Giornalista e saggista, Mieli è stato direttore de “La Stampa” e del “Corriere della Sera”, quotidiano con cui continua a collaborare come editorialista, così come con Radio 24. Tra i principali divulgatori storici e analisti politici italiani, ha pubblicato numerosi saggi ed è spesso ospite di trasmissioni televisive e programmi di approfondimento su temi di politica, attualità e storia contemporanea.

I biglietti sono disponibili al costo di 8 euro più diritti di prevendita su ticketone.it e 18tickets.it. Qui è anche possibile acquistare il biglietto + libro al prezzo complessivo di 18 euro più diritti di prevendita.

12 settembre – Teatro dello Sbaglio in “Lapsus in fabula”

Sabato 12 settembre, alle 17.30, lungo l’itinerario A6 del Parco della Maremma, va in scena “Lapsus in fabula” della compagnia Teatro dello Sbaglio, scritto e interpretato da Cosimo Postiglione. Lo spettacolo consiste in una serie di monologhi ironici e surreali, popolati da animali antropomorfizzati che, attraverso le loro nevrosi e fragilità, mettono in ridicolo la morale umana. Una visione grottesca e “leopardiana”, dove il colpo di scena, spesso cinico e spiazzante, sostituisce la morale tradizionale delle favole.

Ritrovo alle 17.15 al Centro visite di Alberese, evento a pagamento (10 euro) con prenotazione obbligatoria a [email protected].

Per tutte le informazioni, anche sui prossimi eventi, è possibile visitare il sito www.parco-maremma.it.