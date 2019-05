Paolo Hendel, Ginevra Di Marco e David Riondino al festival ‘I luoghi del tempo’

FOLLONICA – Poesia e comicità, sono questi i temi dei due prossimi appuntamenti del festival nomade territoriale ‘I luoghi del tempo’ che si terrà l’1 e il 2 giugno.

Il programma – L’1 giugno, nel centro storico di Sticciano Alta, a partire dalle 18,30, Paolo Hendel (attore e scrittore) e Roberto Incerti, parleranno di età sdrammatizzando e le varie fasi, di giovinezza e non, sostenendo che infondo, invecchiare è oltre che naturale, quasi meglio. Interverrà la storica dell’arte Giulia Marrucchi che assieme a Paolo e Roberto affronteranno queste tematiche presentando il libro ‘La giovinezza è sopravvalutata’.

Paolo Hendel, noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione a Mai dire gol, si è da sempre dedicato con successo al cinema, al teatro e alla televisione. Della sua partecipazione al festival dichiara: “Confesso che la prima volta che Lorenzo Luzzetti (direttore artistico) mi ha parlato di questa idea delle ‘letture peripatetiche’ in giro per boschi e centri urbani, mi son chiesto se avesse bevuto. E invece aveva ragione lui! Andare con Roberto Incerti a Castiglione della Pescaia, nel cimitero davanti al mare dove è sepolto Italo Calvino, a leggere alcune delle pagine più belle dal Barone Rampante è stata un’emozione indimenticabile, seguita da un bel gruppo di persone. Luis Borges ha detto: ‘La letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista’. Noi, che masochisti non siamo, leggiamo, e farlo in pubblico aggiunge emozione a emozione, in questa Italia un po’ ignorante e un po’ no, che legge poco e non sa quel che perde”.

Sarà la splendida voce di Ginevra Di Marco ad animare il concerto al tramonto previsto per le ore 19,45. Le tastiere di Francesco Magnelli e la chitarra di Andrea Salvatori l’accompagneranno. La serata si concluderà con la degustazione di prodotti tipici del territorio.

In caso di pioggia la serata l’evento si terrà presso il ristorante Il Frantoio.

Il 2 giugno, invece, David Riondino, con il fido compagno di passeggiate vagabonde e poesie, il giornalista Gabriele Rizza, saranno in spettacolo al Castello di Punta Ala.

Per partecipare gli eventi è necessario prenotarsi.