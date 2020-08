Paolo Damiani e il progetto ListeNew Band in concerto al Fonderia Leopolda

FOLLONICA – Domenica 2 agosto alle ore 21:30, un nuovo concerto al Chiostro della Fonderia Leopolda di Follonica. Protagonisti della serata, Paolo Damiani e il progetto ListeNew Band.

Questo nuovo progetto comprende giovani musicisti ormai molto affermati anche come leader di proprie formazioni. Qui sono guidati da Paolo Damiani, compositore e contrabbassista già direttore del Dipartimento jazz di S. Cecilia ( da lui fondato nel 2002 e guidato fino al 2018), Conservatorio da cui Sara Jane, Simone e Francesco provengono.

ListeNew vuol dire un ascolto nuovo, diverso, più attento agli altri e al pubblico: Ascolto come condizione prima del fare musica insieme, imparando a seguire le proposte altrui o a contrastarle, a rilanciare nuove intuizioni o a tacere, quando serve

Il repertorio prevede composizioni originali di Paolo Damiani, caratterizzate da un’originale vena melodica che affonda le proprie radici nella musica etnica del Mezzogiorno e nell’Opera italiana. Di assoluto rilievo la ricerca sulla forma-canzone, grazie all’uso di testi in italiano, scritti dallo stesso Damiani, da Sara Jane o da scrittori come Stefano Benni.

Nei brani, pur fortemente strutturati, le linee del contrappunto tendono a generare spazi sonori aperti e flessibili in cui il respiro e il gesto improvviso danzano liberamente e con gioia. La cantabilità delle composizioni non rinuncia mai alla ricerca, intesa soprattutto come ascolto curioso, invenzione, stupore, ironica erranza, piacere, godimento.

Paolo Damiani: http://paolodamiani.com/

BIGLIETTI: Ingresso 12/10 euro + d.p. posti assegnati

Info e prevendite 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804

In ottemperanza alle nuove normative, le capienze saranno limitate, è quindi consigliata la prevendita. I posti non sono numerati e saranno assegnati sul posto, distanziati tenendo conto della presenza dei congiunti. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è previsto, per questo 2020, l’abbonamento.

Punti vendita:

Follonica: Pro Loco 0566/52012; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Orbetello: IAT 0564-860447; Cecina: Dischi Corsi 0586 680170; Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Venturina: Picasso Viaggi 0565850600; Riduzioni generali: Scuole di musica, soci arci, under 25