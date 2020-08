Paolo Cevoli Show: appuntamento a Pitigliano

PITIGLIANO – Il celebre comico romagnolo Paolo Cevoli, protagonista a Pitigliano, sabato 22 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, con Paolo Cevoli Show. Ingresso libero.

Lo spettacolo trae spunto dal suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, oltre che dai libri che ha pubblicato.

Un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità.

Gli esordi in tv risalgono agli anni novanta, quando viene scelto come ospite del Maurizio Costanzo Show. Il successo arriva nel 2002 con il programma televisivo Zelig in onda su Italia 1, dove Paolo Cevoli interpreta Palmiro Cangini, l’assessore alle attività varie ed eventuali del Comune di Roncofritto, lo stereotipo del politico che non conosce gli argomenti e sproloquia senza arrivare ad alcuna soluzione.

A teatro è stato protagonista con “Ah che bel vivere” nel 2005; a cui seguono La penultima cena nel 2010; Musica Maestro nel 2011; Il Sosia di Lui nel 2012; Perchè non parli nel 2015; La Bibbia nel 2017 e la Sagra Famiglia nel 2019. E’ stato regista e interprete del film Soldato Semplice (2015).

La serata fa parte del cartellone estivo degli eventi di Pitigliano, organizzato da Comune di Pitigliano e Proloco l’Orso con la collaborazione di alcune associazioni locali.