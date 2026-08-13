ROCCATEDERIGHI – Il Palio Storico di Roccatederighi rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti e caratteristici dell’estate maremmana. Non è soltanto una rievocazione storica, ma una manifestazione che racchiude l’identità, le tradizioni e lo spirito di un’intera comunità, che ogni anno il 14 agosto si ritrova per celebrare le proprie radici.

Corteo, sbandieratori e corsa dei ciuchi

Le vie del paese si animano con il corteo storico, gli sbandieratori, i tamburini, i figuranti in costume d’epoca e l’attesissima corsa dei ciuchi, momento simbolo della manifestazione che coinvolge e appassiona residenti e visitatori di tutte le età.

Il Palio è un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di un paese che, per un giorno, torna indietro nel tempo, offrendo emozioni, spettacolo e un forte senso di appartenenza. Un evento che valorizza la storia locale, il patrimonio culturale e le antiche tradizioni, trasformando Roccatederighi in un luogo dove passato e presente si incontrano.

L’appuntamento

L’appuntamento è per il 14 agosto, quando il borgo aprirà le sue porte a tutti coloro che desiderano vivere una giornata all’insegna della storia, della cultura e della convivialità, tra il suono dei tamburi, il colore delle bandiere e l’entusiasmo che da sempre rende il Palio Storico di Roccatederighi un evento speciale.

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