GROSSETO – Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 18 la Sala conferenze di Clarisse Arte ospita il primo incontro del ciclo “Palestra umanistica”, progetto a cura di Stefano Adami pensato per accompagnare gli studenti verso l’esame di maturità, ma aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero.

Il ciclo si apre con l’incontro “Gabriele d’Annunzio e il nuovo secolo”, dedicato a una figura centrale della letteratura italiana tra Otto e Novecento. Durante l’appuntamento Stefano Adami affronterà alcuni dei nodi più significativi della produzione e della figura dannunziana: il rapporto con le avanguardie europee e la costruzione di uno stile riconoscibile, il progetto di dedicare un romanzo a ciascuna città d’arte della penisola, fino al complesso legame con il fascismo.

“Palestra umanistica” nasce come uno spazio di preparazione e approfondimento rivolto agli studenti che si avvicinano all’esame di maturità, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per affrontare le prove scritte di italiano attraverso un confronto diretto con temi, autori e correnti culturali. Durante gli incontri è previsto anche il coinvolgimento attivo dei partecipanti, che potranno proporre questioni e argomenti, in particolare in ambito filosofico e letterario, simulando il contesto dell’esame e sviluppando un dialogo aperto.

Gli appuntamenti successivi in programma proseguono lungo un percorso che intreccia letteratura e pensiero: mercoledì 27 maggio sarà la volta di “Leopardi e il male di vivere”, con un approfondimento sulle Operette morali, il rapporto con il romanticismo europeo e il confronto con Nietzsche; mercoledì 3 giugno il ciclo si concluderà con “Umberto Saba e la periferia biografica e spirituale”, dedicato alla poesia del Novecento e ai linguaggi della scrittura personale.