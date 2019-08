Pagaiata al Parco della Maremma. Ecco come partecipare

TALAMONE – Pagaiata da Talamone (Comune di Orbetello) a Cannelle (Parco regionale della Maremma). Ritrovo davanti all’ingresso del Talamone Camping Village alle 9. Pagaiata guidata di circa 12 km aperta a tutti gli sportivi dotati di propria attrezzatura (kayak, sit on top, sup). Possibilità di noleggio attrezzatura fino ad esaurimento scorte. Termine dell’iniziativa previsto per le ore 14,30 presso il medesimo luogo di imbarco. Obbligo di indossare il giubbotto salvagente. Cosa portare: almeno un litro d’acqua, crema solare, pranzo al sacco, cappellino.

Quota di partecipazione: 10 euro. Prenotazione obbligatoria a questo LINK.

In caso di condizioni meteo avverse, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare l’evento o di modificare il tracciato della pagaiata. Vi invitiamo comunque a visionare la pagina Facebook di Terramare 24 ore prima dell’evento per capire se l’iniziativa è confermata oppure no.