FOLLONICA – La Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace presenta l’evento “La PerugiAssisi: quando la pace si fa storia”, martedì 21 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca della Ghisa.
Sarà presente Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi, che racconterà la manifestazione pacifista più importante d’Italia, la qual si candida a diventare patrimonio Unesco.
L’evento è aperto a tutti.
Per informazioni:
tel. 0566/59246 dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) 16.00 19.00 sabato 09.15-12.45
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