Ottobre libri: 13 eventi da non perdere nel segno della cultura

PIOMBINO – Tutto pronto per l’edizione 2020 di Ottobre libri, la rassegna organizzata dalla Biblioteca civica Falesiana in collaborazione con Parchi Val di Cornia, la cooperativa Pleiades, Unitrè, Npl (?), il comitato soci Coop di Riotorto e le Librerie Coop, in adesione alla campagna di promozione della lettura e del libro della Regione Toscana. Un totale di 13 eventi, tutti a ingresso gratuito, pensati per tutte le fasce d’età.

“Continua una rassegna ormai tradizionale – dichiara il vicesindaco Giuliano Parodi – legata alla promozione della cultura e al valore della lettura: i libri non sono solo strumento di conoscenza ma un viatico d’incontro e di crescita personale”.

Mercoledì 21 ottobre, come ormai tradizione, sarà consegnato il Premio Zelli dedicato agli studenti meritevoli, mentre mercoledì 28 ottobre alle 15 in Sala consiliare Piombino riceverà il premio Città che legge e, nell’occasione, sarà presentato il patto locale per la lettura. Per informazioni e prenotazioni contattare Biblioteca Civica Falesiana (0565 – 226110; biblioteca@comune.piombino.li.it) oppure BidibiBook Biblioteca di Riotorto (0565 – 63412; biblioriotorto@comune.piombino.li.it).

Ecco il dettaglio degli eventi:

Presentazioni di libri Museo Archeologico – in collaborazione con Assaggialibri

– giovedì 15 ottobre ore 17.30 “Penne Curiose”: gruppo di scrittura creativa Unitre coordinato da Lucilla Lazzarini con Giuliano Parodi, Pablo Gorini e Maurizio Cinquini

– domenica 18 ottobre alle 17.30 Laura Mancini presenta “Niente per lei” (edizioni e/o, 2020) a cura di Assaggialibri

– sabato 24 ottobre alle 17.30 Micol Carmignani presenta “Margherita naso all’insù” – (Carmignani editrice, 2020) a cura di Assaggialibri

– domenica 25 ottobre ore 17 Maria Gestri, Enrica Ficai Veltroni, Lapo Fanfani presentano “Virus, giù la corona!” (Il Foglio, 2020) con Giuliano Parodi e Fabio Canessa

– venerdì 30 ottobre alle 17.30 Elena Varvello presenta “Solo un ragazzo” (Einaudi, 2020) a cura di Assaggialibri

Mercoledì 28 ottobre alle 17 alle sede della Biblioteca al Quartiere Salivoli (lungomare Marconi 280) si terrà il primo incontro del gruppo lettura Assaggialibri (info e prenotazioni cultura@comune.piombino.li.it; 0565 63293).

Eventi per bambini

– sabato 10 ottobre alle 16.30 Biblioteca Civica Falesiana: “JurassicBiblioPark” letture e laboratorio a tema dinosauri

– sabato 17 ottobre, ultimo appuntamento con il Bibliobus: ore 10.30 Perticale, ore 15 Orto dei Frati

– mercoledì 21 ottobre alle 16.30 in sala Sala Consiliare: Premiazione Bando Aldo Zelli e Campioni di lettura 2020 con letture di Micol Modica

– mercoledì 28 ottobre alle 16.30 alla Biblioteca Civica Falesiana: “Illumina il tuo Halloween”, letture e laboratorio

– venerdì 30 ottobre ore 16.30 BidibiBook Biblioteca di Riotorto: Fra zucche, streghe e storie tenebrose letture e laboratorio e premiazione Campioni di lettura 2020