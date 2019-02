“Otto donne e un mistero”: sul palco degli Industri va in scena un thriller

GROSSETO – La figura femminile in scena al Teatro degli Industri con “Otto donne e un mistero”: appuntamento giovedì 28 per incontrare gli attori alle 18, prima dello spettacolo delle 21. Sul palco, il thriller di Robert Thomas.

La figura femminile e il thriller sono al centro di questa brillante pièce teatrale di Robert Thomas, che andrà in scena al Teatro degli Industri come appuntamento della stagione teatrale, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Grosseto. Con la regia di Guglielmo Ferro, giovedì 28 febbraio gli attori della compagnia Molière interpretano “Otto donne e mistero”. Il primo incontro diretto con i protagonisti sarà il pomeriggio stesso alle 18, nel ridotto del teatro, dove gli attori si racconteranno al pubblico, prima dello spettacolo delle 21. Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino, Paola Gassman, Antonella Piccolo, Claudia Campiglia, Giulia Fiume, Maria Chiara Dimitri interpretano le otto enigmatiche donne. Con le musiche di Massimiliano Pace e i costumi di Françoise Raybaud.

Lo spettacolo. Si svolge tutto durante la notte di Natale. Fuori nevica, i regali sono sotto l’albero, le luci e le note festose echeggiano nelle stanze. Nel frattempo, Marcel, il padrone di casa, giace sul letto con un pugnale conficcato nella schiena. Ovunque, si sente un profumo di donna, che ha impregnato lì’atmosfera. Di quale donna, delle otto che in casa? La struttura drammaturgica della commedia thriller di Robert Thomas seduce lo spettatore contemporaneo, dosando con maestria la comicità noir d’oltralpe, che fa emergere sfacciatamente la parte sarcastica della vita contro la morte. E lo fa attraverso la figura madre: la donna. Ne sceglie otto: le più diverse, perché non sono personaggi ma personificazioni distinte della stessa identità-matrice. Una compagnia di donne di talento che scuotono le viscere del testo con i loro segreti, le loro ambizioni, le visioni interpersonali, la loro animalità. Nessuna complicità tra le donne, dove regna ipocrisia e invidia. Per loro solo un fine: famelica sopravvivenza.