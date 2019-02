Otto appuntamenti in tre giorni alla Casa del Quartiere: dalla creta alle degustazioni

GROSSETO – Otto appuntamenti in tre giorni per la Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1 ) di Grosseto in occasione del mercato “Il mondo dentro le Mura” dal 1° al 3 marzo e per la notte bianca dei popuppers.

Domani, venerdì 1° marzo alle 18, si aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa da Caterpillar con un aperitivo a lume di candela che sarà l’occasione per presentare la Magnalogna dell’associazione Terramare: verrà raccontato il programma 2019 delle escursioni abbinate alle degustazioni enogastronomiche.

Dalle 19.30 l’ “Ennesimo…duo” in concerto: la fisarmonica di Dino Simone e la chitarra di Marco Battaglia propongono il loro repertorio dedicato ai cantautori italiani. L’apertura della Casa del Quartiere si protrarrà fino a mezzanotte.

Sabato 2 marzo alle 16 i laboratori di ceramica per bambini “Dalla carta alla creta” dove ci si ispirerà ad un libro presente in libreria per realizzare delle piccole sculture (info: Michele 3337960980).

Un importante appuntamento è quello delle 18.00 con il Traveler Show, organizzato dal Festival del Viaggio di Alessandro Agostinelli, che approda a Grosseto con l’incontro “Scoprire l’Africa” con la scrittrice Francesca Giommi che parlerà di Africa e del suo libro “Il tesoro degli Ashanti – Viaggio in Ghana” (Aras Edizioni) insieme al giornalista Norberto Vezzoli.

A seguire concerto di Gianlugi Carta con le sue cover blues-rock.

Dalle 21 negli spazi della Casa, sarà attivo il concorso “Come in un romanzo”per la notte bianca Pop-Up che premierà la maschera più bella tramite un concorso lanciato su facebook: le maschere ispirate ai libri potranno farsi immortalare nei locali della Casa del Quartiere da Carlo Bonazza e tra una settimana la foto che avrà ricevuto più like sulla pagina della libreria QB viaggi di carta, riceverà un premio.

Domenica 3 marzo, si parte alle 16 con i laboratori di ceramica di Mivà “Dalla carta alla creta” dedicati ai più piccoli.

Alle 18.30 la libreria di piazza Pacciardi, apre le porte alla campagna Openshuhada Street di AssopacePalestina con l’incontro “Voci dalla Palestina”. Ospiti Jannat Salayma e Ahmad Azza, rappresentanti dell’associazione palestinese Youth Agains Settlements” di Hebron a sostegno della campagna Openshuhada Street.

Durante le tre giornate, White Cafè proporrà un menù sfizioso e dedicato a Napoli.