Osservare e fotografare i fenicotteri rosa: ecco il Feni Day, due giorni di iniziative al Centro Wwf

GIANNELLA – Un fine settimana dedicato all’ornitologia grazie ai tanti appassionati che si riuniranno in Maremma, al Casale Giannella (Orbetello), sede del Centro di educazione ambientale del Wwf.

Inizia sabato 7 dicembre con l’assemblea annuale del Cot (Centro ornitologico toscano) riservata ai soli iscritti, per poi continuare nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, con una serie di conferenze aperte a tutti per parlare di monitoraggio e conservazione dell’avifauna in Toscana.

Interverranno Luca Puglisi ed Enrico Meschini per esporre la critica situazione del fratino, un piccolo e raro uccello limicolo che nidifica nelle nostre spiagge. Seguiranno Emiliano Arcamone e di nuovo Enrico Meschini per raccontare la storia dell’avifauna del Padule della Contessa, una delle poche zone umide del livornese sopravvissuta alle bonifiche ed alla speculazione. Ed infine Fabio Cianchi ci racconterà la difficoltà di conservare alcune specie rare nidificanti nella laguna di Orbetello e le relative problematiche gestionali di un’area protetta.

Domenica 8 dicembre alle 8:30 inizia il Feni-Day – IV Memorial Fausto Corsi, una giornata dedicata al fenicottero rosa, per ricordare un ornitologo grossetano e socio storico del Wwf che negli ultimi anni della sua vita si è impegnato nella lettura degli anelli colorati, che vengono applicati a molti fenicotteri fin dalla nascita. Siamo giunti alla IV edizione, un’occasione per tanti appassionati di conoscersi o ritrovarsi, offrendo un contributo importante alla conoscenza di questo splendido animale.

Sarà però anche un’occasione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’ornitologia di unirsi ai volontari appartenenti a molte associazioni durante il monitoraggio, condividendo così la soddisfazione nel praticare il birdwatching. Il pomeriggio invece sarà aperto a tutti coloro che vorranno osservare da vicino i fenicotteri rosa e magari fotografarli con il proprio cellulare grazie ai cannocchiali messi a disposizione dalle Oasi Wwf della Maremma.

Partecipano i volontari delle associazioni ornitologiche Cot, Gom, Alv, Sropu oltre a Wwf Oasi e Associazione Occhio in Oasi.

Per informazioni riguardo il monitoraggio scrivere a marco.scutella@fastwebnet.it. Per informazioni riguardo il simposio, le visite guidate la sessioni di phonescoping e il pranzo info@associazioneocchioinoasi.it.