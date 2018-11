Oriente e Maremma uniti da una mostra: in città arriva “Contrasti”

GROSSETO – Dal 3 al 16 dicembre, presso la galleria Il Quadrivio, in viale Sonnino 100 a Grosseto, ci sarà “Contrasti”, una personale di Cristina Mabrini divisa in due parti: l’oriente e la danza e la Maremma.

La prima parte rappresentata nei disegni e nel chiaroscuro, nelle geishe e nella danza, mostra che prosegue il lavoro che l’artista ha iniziato l’anno scorso.

La seconda parte è dedicata alla Maremma: «Faccio parte di Dritti alla Meta, associazione che si occupa di ripulire dal degrado la nostra terra, ho imparato ad amare ancora di più il territorio dove vivo, così ho voluto omaggiare questo mio impegno anche con il mio lavoro artistico, opere dedicate al nostro territorio, alla flora, alla fauna, ad alcune strutture,realizzate con colori forti come è il mio amore per questa terra. All’interno della personale esporrò anche le mie bambole manichino e le bagart borse da me realizzate e dipinte».

Il 3 dicembre alle ore 17 si terrà l’inaugurazione, la mostra si protrarrà fino al 16 Dicembre con il seguente orario 16.30 -19.30

Durante la manifestazione sono stati organizzati due eventi, ognuno con riferimento ad uno dei momenti della mostra: «Uno dedicato all’oriente e alla danza – conclude l’artista – il 9 dicembre quando, alle 16, ospiterò la danza giapponese, eseguita da Katia Fucci, in arte Murasaki con il suo gruppo di allieve della scuola Yamafuji. Il 15 dicembre alle ore 16:00 per la parte dedicata alla Maremma, ci sarà la presentazione del libro “ Fantasmi sulle mura medicee”, scritto da uno scrittore maremmano Luca Ortimini. Presenterà l’opera il dott. Umberto Carini insieme allo scrittore e la regista Caterina Zotti leggerà alcuni brani».