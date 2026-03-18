ORBETELLO – sabato 21 marzo alle 17 presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel casale della Giannella nell’oasi Wwf laguna di Orbetello, si terrà un evento dal titolo “Essere o non essere un lanario? Caratterizzazione genetica di falco biarmicus nell’area mediterranea”. Il contributo del “Life lanner” è a cura di Lorenzo Attili e Rita Lorenzini, dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; interverrà anche Giuseppe Puddu, responsabile tecnico del progetto Life lanner.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione.

La tematica

Negli ultimi decenni la numerosità e l’areale del lanario in Italia si sono molto contratti, principalmente per cause antropiche e la specie è classificata come vulnerabile nella Lista rossa Iucn dei vertebrati italiani (2013).

La conferenza intende presentare i risultati di uno studio, realizzato nell’ambito del progetto Life lanner e coordinato da Izslt, in cui è stata esaminata la variabilità genetica di 115 esemplari appartenenti a tre sottospecie di lanario presenti nel Mediterraneo. La “caratterizzazione genetica” non è solo un atto scientifico, ma uno strumento operativo essenziale per la sopravvivenza del lanario feldeggii nel Mediterraneo.

Il progetto Life lanner rappresenta uno sforzo congiunto di esperti di conservazione e ricercatori per cercare di invertire il declino della popolazione di falco lanario e garantire la sua sopravvivenza nel continente europeo.