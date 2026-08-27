ORBETELLO – Street food, dinosauri e oggetti di antiquariato protagonisti a Orbetello il primo weekend di settembre con i tanti eventi organizzati nel centro storico dalla Pro Loco Lagunare, con il supporto del Comune di Orbetello.

Il primo fine settimana di settembre 2026 dedicato al gusto e all’intrattenimento per tutte le età con la seconda edizione con i food truck di “Orbetello mangiami”, che saranno nella zona quadrato delle mura di Levante, Jurassic Lagoon terzo atto e le bancarelle del mercatino dell’antiquariato e del modernariato: «“Orbetello mangiami” è un evento che mira a valorizzare un’area stupenda del nostro centro storico – sottolinea il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – e apre nello stesso weekend di Jurassic Lagoon, che torna ai giardini chiusi per il terzo anno consecutivo. Un fine settimana ricco di eventi che darà anche tanto spazio allo shopping con il mercatino dell’antiquariato e del modernariato e lo “Sbaracco” organizzato dal Centro Commerciale Naturale del centro storico e che mira a offrire intrattenimento per tutti i gusti».

«La settimana successiva, poi – dice ancora Scateni – si protrarrà ancora Jurassic Lagoon, andando a chiudere il ricco calendario di eventi estivi organizzati dalla nostra Pro Loco, con il fondamentale supporto e contributo dell’amministrazione comunale di Orbetello che ringrazio, come sempre, della collaborazione e della fiducia. Dopo settembre, l’appuntamento è fissato per la nuova edizione di Gustatus, la seconda in cui siamo chiamati a collaborare con I Love Italian Food e Comune e per cui siamo al lavoro ormai da mesi. Con il primo weekend di settembre speriamo di chiudere in bellezza una stagione estiva che ci ha regalato grandi soddisfazioni e ci proiettiamo verso un nuovo capitolo che ci vedrà ancora all’opera per valorizzare Orbetello coinvolgendo la nostra comunità».

Oltre al variegato programma offerto dalla Pro Loco, il centro storico ospiterà anche la grande musica dell’Orbetello Jazz Festival: «Un fine settimana, quello tra il 4 e il 6 settembre – aggiunge in conclusione l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – che chiude in bellezza una stagione estiva che, complessivamente, ha visto moltissimi eventi su tutto il nostro territorio grazie al lavoro di associazioni e comunità, capaci di coniugare intrattenimento e cultura. Durante il primo fine settimana di settembre, oltre agli eventi proposti dalla Pro Loco e dai commercianti del centro storico, che ringrazio, ricordo anche che sarà possibile godere della grande musica diffusa dell’Orbetello Jazz Festival, manifestazione che accresce ulteriormente il già ampio programma pensato per celebrare la chiusura della stagione».