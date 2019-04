Orbetello International Piano Competition: attesi in Maremma 140 pianisti da tutto il mondo

ORBETELLO – 140 pianisti per una lunga settimana di musica a Orbetello con Orbetello International Piano Competition e Orbetello Junior Piano Competition. Anna Geniushene apre con un piano recital in Auditorium

Martedì 30 aprile alle ore 21.15 presso l’Auditorium di Orbetello, Anna Geniushene, vincitrice di Orbetello Piano Competition 2018, inaugura l’edizione 2019 del concorso pianistico internazionale con un piano recital con musiche di Clementi, Debussy, Tchaikovsky e Schumann.La pianista passa così idealmente il testimone ai nuovi candidati di questa terza edizione di Orbetello Piano Competition, che anche anchequest’anno si avvicenderanno numerosi sul palcoscenico dell’Auditorium cittadino.

Sono infatti circa sessanta i pianisti in gara per la Master Competition provenienti da tutto il mondo che si contenderanno al pianoforte i numerosi premi in palio, il primo dei quali consisterà in una borsa di studio di ben 4mila euro.

La giuria annovera tra i suoi nomi artisti e didatti di fama internazionale. Oltre a Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival e di Orbetello Piano Competition, ne faranno parte Antonio Di Cristofano, pianista e direttore artistico di International Competition “A. Scriabin” Grosseto, Luca Rasca, pianista, docente al Conservatorio “Tomadini” di Udine e direttore artistico della “Palma d’Oro” Competitiondi Finale Ligure, Sunhwa Park, pianista e direttrice artistica della Korea Young Artist International Music Competition (Seoul), Visiting Professor alla Sejong University e Alvaro Teixera Lopes, pianista e direttore artistico della Santa Cecilia International Piano Competition di Porto, docente alla Aveiro University.

Le prove del concorso si svolgeranno in Auditorium e culmineranno con il concerto finale, la premiazione del vincitore e l’assegnazione del premio speciale del pubblico venerdì 3 maggio.

Ma la musica non si fermerà ad Orbetello il 3 maggio. Infatti il 4 e 5 maggio sarà la volta dell’esordiente Orbetello Junior Piano Competition, che porterà sul palcoscenico dell’Auditorium i più piccoli. Sono ottanta i piccoli pianisti fino ad un massimo di 20 anni di età protagonisti di un’esperienza che sempre più, nelle intenzioni del direttore artistico Giuliano Adorno, va assumendo una valenza internazionale, di conoscenza e di scambio ed un elevato valore formativo per tutti i partecipanti. In occasione di Orbetello Junior Competition, il 4 maggioin Auditorium suoneranno i vincitori del “Danubia Talents Vàcs” 2018, concorso pianistico ungherese. Il 5 maggio infine la settimana musicale di Orbetello si concluderà con il concerto finale e la premiazione del vincitore di Orbetello Junior Piano Competition.

“Sono molto felice di poter offrire questa settimana di musica non stop alla città di Orbetello. Ci saranno ben quattro concerti in sei giorni! Grazie alla consolidata collaborazione e alla sinergia con l’Amministrazione comunale di Orbetello e grazie alla disponibilità di alcuni sponsor locali che hanno creduto nel progetto, anche quest’anno ho potuto lavorare nella direzione di un ampliamento delle attività musicali a favore dei giovani artisti. Credo molto nell’esperienza del concorso sul piano formativo per gli aspiranti pianisti, all’importanza, nella costruzione di una carriera artistica, del confronto non solo con la giuria e con il pubblico, ma anche con i colleghi, con altri ragazzi che stanno facendo la medesima esperienza. In questa esperienza spero inoltre di coinvolgere tutta la cittadinanza di Orbetello, che negli anni ha accolto con entusiasmo questi ragazzi, rendendola partecipe della loro musica attraverso i numerosi eventi in programma nell’arco di questa settimana” afferma Giuliano Adorno.

Dunque appuntamento martedì 30 aprile alle ore 21.15 per ascoltare Anna Geniushene, di ritorno ad Orbetello con un programma che spazia dalla Sonata n.5 Op. 25 di Clementi alla Berceuse Heroique di Debussy fino all’affascinante e complessa Humoreske di Schumann per concludere con la forza espressiva di Tchaikovsky.

I biglietti per il concerto di Anna Geniushene sono disponibili online sul sito di Orbetello Piano Festival: https://orbetellopianofestival.it/programma-e-biglietti/

Per informazioni: +39 389 2428801

info@orbetellopianofestival.it